Mozambik - Senegal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Mozambik - Senegal maçının yayını var mı?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mozambik - Senegal maçı oldu. Peki, Mozambik - Senegal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Mozambik - Senegal maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Mozambik - Senegal maçı ne zaman başlayacak? Mozambik - Senegal maçının özeti nerede yayınlanır? Mozambik - Senegal maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...