Mozambik - Senegal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Mozambik - Senegal maçının yayını var mı?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mozambik - Senegal maçı oldu. Peki, Mozambik - Senegal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Mozambik - Senegal maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Mozambik - Senegal maçı ne zaman başlayacak? Mozambik - Senegal maçının özeti nerede yayınlanır? Mozambik - Senegal maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Mozambik - Senegal maçı olacak. Peki, Mozambik - Senegal ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Mozambik - Senegal maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Mozambik - Senegal Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Maputo'da, Maputo Stadyumu'nda oynanacak.