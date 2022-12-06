Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli? Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii?
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Futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden bir tanesi de Moussa Dembele oldu. Arama motorlarında Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli? Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii? soruları aratılıyor. Galatasaray ile adı anılan oyuncunun hayatı merak ediliyor. İşte Moussa Dembele hakkındaki merak edilenler...
Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii? sorusu futbolseverler tarafından aratılıyor. Galatasaray takımının gündeminde yer aldığı söylenilen oyuncu hakkında merak edilenler var. Sarı- kırmızılı ekibin taraftarları arama motorlarında Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli? Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembélé (d. 12 Temmuz 1996), Lyon'da forvette oynayan Fransız futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon kulüplerinde oynadı.