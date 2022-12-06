Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli? Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii?

Futbolseverler tarafından merak edilen isimlerden bir tanesi de Moussa Dembele oldu. Arama motorlarında Moussa Dembele kimdir? Moussa Dembele kaç yaşında, nereli? Moussa Dembele hangi takımda, hangi mevkii? soruları aratılıyor. Galatasaray ile adı anılan oyuncunun hayatı merak ediliyor. İşte Moussa Dembele hakkındaki merak edilenler...