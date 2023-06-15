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Moussa Dembele Galatasaray'a mı gelecek? Moussa Dembele Galatasaray'a mı transfer olacak?

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Lyon ile yolları ayıran Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak üzere. Peki, Moussa Dembele Galatasaray'a mı gelecek? Moussa Dembele Galatasaray'a mı transfer olacak?

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Bir süredir merak edilen Moussa Dembele Galatasaray'a mı gelecek? Sorusu yanıt buldu. Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yolları ayıran Galatasaray, Lyon'dan ayrılan yıldız golcü Moussa Dembele'nin transferinde sona geldi. Oyuncu ile imza parasında anlaşılması halinde transfer resmiyete dökülecek. Peki, Moussa Dembele Galatasaray'a mı gelecek? Moussa Dembele Galatasaray'a mı transfer olacak?

MOUSSA DEMBELE GALATASARAY'A MI GELECEK?

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Dembele transferinde büyük aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan golcü ile imza parasında anlaşması durumunda transfer resmen açıklanacak. TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Dembele transferinde büyük aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan golcü ile imza parasında anlaşması durumunda transfer resmen açıklanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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