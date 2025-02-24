Mourinho, Vincic hakem odasına gitti mi (Galatasaray Fenerbahçe)?

Galatasaray derbisinin bitiminde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinhohakem Slavko Vincic'in odasına gitti. Mourinho, Vincic hakem odasına gitti mi?

MOURİNHO, VİNCİC HAKEM ODASINA GİTTİ Mİ?

Galatasaray derbisinin bitiminde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho soluğu hakem Slavko Vincic'in odasında aldı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından Slavko Vincic'in hakem odasına gitti. Portekizli çalıştırıcının hakemle kısa bir konuşma yapmak istediği için gittiği ifade ediliyor.