Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı PFDK'ya sevk edildi. Mourinho PFDK'ya neden sevk edildi, kaç maç ceza alabilir – 41. madde (GS – FB derbi)?

MOURİNHO PFDK'YA NEDEN SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Tecrübeli teknik direktörün, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 41'inci maddesinden PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.



MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41'inci maddesi şu şekilde:

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.- TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.