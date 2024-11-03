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Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU)

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde sahanın ortasında futbolcularıyla sohbet ederken olta hareketi yaptı. O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu. Peki, Mourinho olta işareti yaptı mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertliler teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavilileri kızdıracak bir harekete imza attı. Mourinho olta işareti yaptı mı? İşte, Mourinho olta hareketi VİDEOSU!

MOURİNHO OLTA HAREKETİ YAPTI MI?

Karşılaşma öncesinde sahaya ayak basan Portekizli teknik adam, futbolcularıyla orta sahanın ortasında sohbet ettiği esnada olta işareti yaptı. Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcuların gülerek karşıladığı bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Jose Mourinho'nun bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olay anına ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından defalarca paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Trabzonsporlular ise Portekizli çalıştırıcının bu hareketini büyük tepki gösterdi.

Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU)
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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