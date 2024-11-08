Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde İngiletere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerde mutsuz olduğu ve alternatifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi. Peki, Mourinho Newcastle'ı mı gidecek?

MOURİNHO NEWCASTLE'I MI GİDECEK?

The Guardian'da yer alan habere göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'ye yaz aylarında katılan 61 yaşındaki teknik adamın, geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyete rağmen mutsuzluğunu ortaya koyduğu ve alternatifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Portekizli hocanın adı kısa bir süre önce de İngiltere'den Everton ile anılmıştı.

İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da görev yapan Mourinho'nun, Premier Lig'de bitmemiş bir hedefi olduğuna inandığı ve hedef olarak Newcastle United'ı seçtiği iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının İngiliz ekibinin başkanı Yasir Al-Rumayyan ile mart ayındaki Formula 1 Suudi Arabistan GP'de tanıştığı ve kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.