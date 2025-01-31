Mourinho neden yok? UEFA Avrupa Ligi Mourinho neden ceza aldı? ( Midtjylland Fenerbahçe)

UEFA Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması nedeniyle en az 1 maç ceza verdi. Mourinho, bu ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak. Mourinho neden yok? UEFA Avrupa Ligi Mourinho neden ceza aldı?

MOURİNHO NEDEN YOK?

UEFA Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması nedeniyle en az 1 maç ceza verdi. Mourinho, bu ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.