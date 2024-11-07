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Mourinho neden yok, cezalı mı?

Mourinho neden yok, cezalı mı?
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AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, Mourinho'nun daha önce de bu tercihi yaptığının altını çizerek, "Hocamızın diğer çalıştığı kulüplerde de tercihi bu yöndeydi. Peki, Mourinho neden yok, cezalı mı? Peki, Mourinho neden yok, cezalı mı?

AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, Mourinho'nun daha önce de bu tercihi yaptığının altını çizerek, "Hocamızın diğer çalıştığı kulüplerde de tercihi bu yöndeydi. UEFA maçlarında cezalı olduğu zaman basın toplantılarına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullandığı için aramızda yer almıyor." açıklamasını yaptı. Peki, Mourinho neden yok, cezalı mı?

MOURİNHO NEDEN YOK, CEZALI MI?

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ve kendilerini iyi bir maçın beklediğini söyledi.

"Jose Mourinho neden basın toplantısında yok?" sorusuna Göle, şu yanıtı verdi:

"Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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