Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere sarı-lacivertlilerden 5 ismi PFDK'ya sevk etti. Portekizli teknik adamın 3 farklı maddeden sevk edilmesi dikkat çekerken, Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı. Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi? Jose Mourinho 36., 38. ve 41. maddelerden kaç maç ceza alabilir?

FENERBAHÇE'DEN 5 KİŞİ SEVK EDİLDİ

Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere 5 isim PFDK'ya sevk edildi.Mourinho'nun 3 farklı maddeden sevk edilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilenler arasında yer aldı.

İşte o isimler;

• Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

• Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı

• Trabzon spor başkanı Ertuğrul Doğan

• Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko

• Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic

• Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti

JOSE MOURİNHO 36., 38. VE 41.MADDELERDEN KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan;

(a) Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileriiçin 150.000.-TL'den 780.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 48.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar,

3. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası,

(ç) Kulüplere ise Süper Lig için 240.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 120.000. TL'ye kadar, 2. Lig için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 3. Lig için 39.000.-TL'den 198.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen ihlaller nedeniyle sadece 35. maddenin 4. fıkrasında belirtilen para cezasına hükmedebilir.

(3) Futbolcular, kulüp yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin gerçekleştirilmesi halinde,

(a) Futbolculara en az 1 yıl müsabakadan men cezası,

(b) Yöneticilere en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca Süper Lig kulübü yöneticileri için 1.200.000.-TL'den 3.000.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 600.000.- TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 300.000.-TL'den 1.200.000.- TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, en az 1 yıl müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı şekilde kendisi ile irtibat kurulan başta hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri olmak üzere müsabaka görevlileri veya görevliler bu durumu derhal TFF'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(5) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen ihlalin TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde;

(a) Futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 120.000.- TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

MADDE 38 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

(1) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı şekilde açıklamalarda bulunmak; açıklamaları ile TFF'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte, futbolun değerini düşüren veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamalarda bulunmak yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen cezaları vermeye yetkilidir.

(a) Süper Lig kulübü yöneticileri için 150.000.-TL'den 780.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 390.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 48.000.- TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL'den 60.000.-TL'ye kadar, diğer kişilere ise 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen açıklamaların kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde ise; kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.200.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 300.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 150.000.-TL'den 300.000.TL'ye kadar, 3. Lig için 75.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar para cezası verilir

(3) Yukarıdaki açıklamaların, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte olması ve/veya taraftarların birbirine karşı husumet duymasına neden olabilecek şekilde yapılması halinde yukarıdaki cezalar yarısından, iki katı oranına kadar arttırılır.

(4) Bu talimat kapsamındaki kişilerin basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla, hakemlerin ve müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde açıklama yapmaları veya davranışlarda bulunmaları, hakemlerin ve müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan, hakemlerin ve müsabaka görevlileri hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadelerde bulunmaları, hakemlerin ve müsabaka görevlilerini itibarsızlaştırmaya çalışmaları veya rencide edebilecek nitelikte herhangi bir yorum ve açıklama yapmaları yasaktır. Bu yasağın ihlali halinde Disiplin Kurulu aşağıdaki cezaları vermeye yetkilidir:

(a) Dördüncü fıkrada yer alan hükmü ihlal eden kişilere Süper Lig için 600.000.-TL'den1.200.000.-TL'ye kadar, TFF 1. Lig için 300.000 TL'den 600.000.-TL'ye kadar, TFF 2. Lig için 150.000.-TL'den 300.000.TL'ye kadar, TFF 3. Lig için 75.000.-TL'den 150.000.-TL'yekadar, diğer kişilere ise 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(b) Dördüncü fıkrada belirtilen açıklamaların kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmiinternet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde ise; kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.200.000.-TL'yekadar, 1. Lig için 300.000.-TL'den 600.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 150.000.-TL'den 300.000.TL'ye kadar, 3. Lig için 75.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

MADDE 41 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğe ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübüyöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar, 1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.- TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağıve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.