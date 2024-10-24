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Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak?

Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı (Fenerbahçe Manchester United)? Mourinho kaç maç ceza alacak?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'i konuk etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda takımını yalnız bıraktı.Peki, Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı?

Manchester United'ı konuk eden Fenerbahçe, 57. dakikada Osayi Samuel'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. penaltı kararı çıkmazken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, hakeme itirazları sonrası kırmızı kart gördü. Peki, Mourinho neden kırımızı kart gördü, Mourinho ne yaptı?

MANCHESTER'IN İLK ŞUTU GOL OLDU

Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin rakibi üzerinde baskı kurdu ve ilk 15 dakikada rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşarak 2 şut çekti. Ancak, İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin ceza sahasına girdiği ilk atağında golü buldu. Konuk takım, 15 dakikada Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca Manchester'a karşı üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 37. dakikada kale ağzından Youssef En-Nesyri ile peş peşe net gol pozisyonlarından yararlanamadı. İngiliz ekibinin kalecisi Onana, her 2 pozisyonda da Faslı golcüye geçit vermedi.

MOURINHO DELİYE DÖNDÜ

Kaçan pozisyonlar sonrasında başını iki elinin arasına alan Mourinho, şaşkınlığını gizleyemedi ve gol olmayan net fırsatları gülerek karşıladı. Portekizli teknik adamın o anları da kameraya yansıdı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ve ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Youssef En Nesyri ile beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda bu golün sevinci yaşanırken teknik direktör Jose Mourinho, oyundan atıldı. 57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR ile konuşan Turpin, devam kararında kaldı.

MOURİNHO NEDEN KIRIMIZI KART GÖRDÜ?

Mourinho, saha kenarında yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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