Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe)

Mourinho maç sonu açıklamaları! Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Mourinho Beşiktaş maçı sonrası ne dedi? İşte, Mourinho maç sonu açıklamaları haberimizde!

MOURİNHO MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri derbinin ardından konuştu. Daha iyi olduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Mourinho, şampiyonluk şanslarıyla ilgili "Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz" dedi. Portekizli teknik adam, hakem yönetiminden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı.

Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum.

Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."