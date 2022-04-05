Mounir kimdir? Mounir kaç yaşında, mevkisi ne? Mounir hangi takımlarda oynadı?

Luis Campos'un takıma katmak istediği Mounir Chouiar, ligde son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da forma giymekte. Bu sezon dikkat çeken Mounir, Galatasaray'ın transfer hedeflerinde biri oldu. Mounir kimdir? Mounir kaç yaşındadır? Mounir Malatyaspor'a hangi takımdan kiralık geldi ve hangi takımlarda oynadı? detaylar haberimizde...

MOUNİR CHOUGİAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NEDİR?

Mounir Chouiar, 23 Ocak 1999 Fransa'nın Liévin kentinde Doğdu. Fas'lıdır. 75 kilo ve 1.77 cm boyunda olan Mounir, sağ ayaklıdır. Sol kanatta oynayan Mounir bazen sağ kanatta da oynayabilmekte. Bu sezon Süperlig'de 24 maçta 3 gol 4 asist katkısı vermiştir. Güncel piyasa değeri 3 milyon eurodur.

MOUNİR CHOUGİAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2018-2019 Yılında Fransa'nın RC LENS takımında futbolculuk kariyerine başladı. RC LENS takımında 50 maçta 7 gollük performans vermiştir. 2019 yaz transfer döneminde Fransa'nın DİJON takımına transfer olan Mounir, 48 maçta 6 gol 3 asist katkısı vermiştir. 2021 sezonunda Malatyaspor'a kiralanan Mounir, 27 maçta 4 gol 4 asist katkısıyla oynamakta.

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