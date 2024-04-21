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Motosikletliler 'Oğuz Murat Aci için adalet' diyerek buluştu

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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci bir araya gelen motosikletliler, adalet sürüşü gerçekleştirdi. Eylem Aci'nin kabrini ziyaretle son bulurken, baba Özer Aci, 'Eli kelepçeli geleceklerine, kendileri uçağa binip gelsin, adalete teslim olsunlar' dedi.

Motosikletliler 'Oğuz Murat Aci için adalet' diyerek buluştu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci bir araya gelen motosikletliler, adalet sürüşü gerçekleştirdi. Eylem Aci'nin kabrini ziyaretle son bulurken, baba Özer Aci, "Eli kelepçeli geleceklerine, kendileri uçağa binip gelsin, adalete teslim olsunlar" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma devam ederken, bir araya gelen çok sayıda motosikletli Oğuz Murat Aci için adalet sürüşü gerçekleştirdi. Türkiye Kızılelma Motosiklet Kulübü'nün öncülüğünde toplanan motosikletliler, önce yazar Eylem Tok'un evinin önünde açıklama yaptı. Daha sonra kazanın gerçekleştiği yere gidilerek karanfiller bırakıldı. Son olarak Aci'nin kabrini ziyaret eden grup, Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

"Ayşe Ceren S. neden tutuklandı bilmiyorum, neden serbest bırakıldı onu da bilmiyorum"

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, kendisi olsa da olmasa da bu davayı yürütecek tertemiz yürekler olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu davayı bırakmayacağım. Ben eminim ki bu gitgide büyüyecek, devam edecek, onlar teslim olana kadar. Bir an önce adalete teslim olsunlar. Biz hak istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet diyoruz. Sesimizi duysunlar, eninde sonunda duyacaklar, kaçacak yerleri yok. Eli kelepçeli geleceklerine, kendileri uçağa binip gelsin, adalete teslim olsunlar. Ayşe Ceren S. neden tutuklandı bilmiyorum, neden serbest bırakıldı onu da bilmiyorum. Sonuçta o da bir çalışan. Aralarındaki ilişkiyi bilmiyorum ama yanlış kişi tutuklandı, yanlış zamanda da bırakıldı. Benimle irtibat hala kurmadılar. Kazanın 3. günü baba Bülent Cihantimur ile görüşmüştüm. Bunu da basından hiç gizlemedim. 15'inci gün adliyede ifade verdikten sonra, 'Acılı ailenin yanındayım' demişti. Bugün 52. gün, bizim yanımızda olmadı, bu saatten sonra da olmasın" ifadelerini kullandı.

(SD-SK-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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