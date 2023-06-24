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Motosikletli Sürücüler Yolda Kalan Otomobile Yardım Etti

Motosikletli Sürücüler Yolda Kalan Otomobile Yardım Etti

Otomobil Haberleri

Şişli'de yolda kalan otomobile motosikletli sürücüler arkasından ittirerek yardım etti. D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde 22 FK 283 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Durumu görerek yardıma koşan motosikletli sürücüler, otomobilin çalışması için arkasından ayaklarıyla ittirdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, motosiklet sürücülerinden biri 'yolda kalmış da yardım edeyim' dedi.

p>ŞİŞLİ'de yolda kalan otomobile motosikletli sürücüler arkasından ittirerek yardım etti.

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde 22 FK 283 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Durumu görerek yardıma koşan motosikletli sürücüler, otomobilin çalışması için arkasından ayaklarıyla ittirdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, motosiklet sürücülerinden biri "yolda kalmış da yardım edeyim" dedi.

Görüntülerde, arıza yapan otomobilin arkasından 2 motosikletlinin ittirerek hareket ettirdiği görülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Otomobil Haberler

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