Motosikletli Sürücüler Yolda Kalan Otomobile Yardım Etti

Şişli'de yolda kalan otomobile motosikletli sürücüler arkasından ittirerek yardım etti. D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde 22 FK 283 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Durumu görerek yardıma koşan motosikletli sürücüler, otomobilin çalışması için arkasından ayaklarıyla ittirdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, motosiklet sürücülerinden biri 'yolda kalmış da yardım edeyim' dedi.