Motosikletli Sürücüler Şişli'de Yolda Kalan Otomobile Yardım Etti

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde arıza yapan otomobile motosikletli sürücüler arkasından ittirerek yardım etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde 22 FK 283 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Durumu görerek yardıma koşan motosikletli sürücüler, otomobilin çalışması için arkasından ayaklarıyla ittirdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, motosiklet sürücülerinden biri "yolda kalmış da yardım edeyim" dedi.