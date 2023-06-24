Motosikletli Sürücüler Şişli'de Yolda Kalan Otomobile Yardım Etti
Otomobil Haberleri
D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde arıza yapan otomobile motosikletli sürücüler arkasından ittirerek yardım etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
D-100 Karayolu Mecidiyeköy Mevkiinde 22 FK 283 plakalı otomobil yolda arıza yaptı. Durumu görerek yardıma koşan motosikletli sürücüler, otomobilin çalışması için arkasından ayaklarıyla ittirdiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken, motosiklet sürücülerinden biri "yolda kalmış da yardım edeyim" dedi.Görüntülerde, arıza yapan otomobilin arkasından 2 motosikletlinin ittirerek hareket ettirdiği görülüyor. Görüntü dökümü: ----------------(Cep telefonu kamerası)-Arıza yapan otomobili motosikletle ittirmeleri- Motosiklet sürücüsünün "arıza yapmışta yardım edeyim dedim" demesi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil