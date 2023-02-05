İstanbul'un yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı ile birlikte Motosikletlerin trafiğe çıkması yasak mı? Sorusu birçok motosiklet sahibi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Motosikletlerin trafiğe çıkması yasak mı? Kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı mı?

Motosikletlerin trafiğe çıkması yasak mı? Sorusu, gündeme gelen kar yağışı haberlerinin ardından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Yerlikaya, "Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" açıklamalarında bulundu. Peki, Motosikletlerin trafiğe çıkması yasak mı? Kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı mı?

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir kez daha vatandaşlara seslendi. Yerlikaya, açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Vali bir sonraki paylaşımında ise şunları söyledi: "Kıymetli hemşehrilerim, saat 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."