Motosiklet sürücüsü makas atan otomobilin çarpmasıyla metrelerce sürüklendi

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mesut Işık kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ise durmadan uzaklaştı.

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı. Karayolunda metrelerce sürüklenen Mesut Işık, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ise durmadan uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, cuma günü saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken Mesut Işık da motosikletle yan yan metrelerce sürüklendi. Mesut Işık şans eseri yoldan geçen bir aracın altında kalmaktan kurtulurken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Işık, kazadan sonra polis merkezine giderek otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu.

"KAMYON DURMASAYDI ALTINDA KALABİLİRDİM"

O ANLAR KAMERADA