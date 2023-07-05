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Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir?

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2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik yapıldı. Değişimin ardından gündeme gelen MTV'nin ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? soruları aratıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan değişiklik gündeme geldi. Araç sahipleri arama motorlarında ise Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? soruları araştırılıyor.

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Motorlu taşıt

Otomobil

Motosiklet

Minibüs

Otobüs

Kaptıkaçtı

Arazi taşıtı

Panel van

Motorlu karavan (kamp taşıtı)

Kamyonet

Kamyon

Çekici

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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