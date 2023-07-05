2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik yapıldı. Değişimin ardından gündeme gelen MTV'nin ardından Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? soruları aratıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan değişiklik gündeme geldi. Araç sahipleri arama motorlarında ise Motorlu Taşıtlar Vergisi nedir? MTV nedir? soruları araştırılıyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE TABİ OLAN TAŞITLAR

Motorlu taşıt

Otomobil

Motosiklet

Minibüs

Otobüs

Kaptıkaçtı

Arazi taşıtı

Panel van

Motorlu karavan (kamp taşıtı)

Kamyonet

Kamyon

Çekici

MTV ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.