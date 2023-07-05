2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik yapıldı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Motorlu taşıt vergisi ne kadar oldu? 2023 motorlu taşıt vergisi iki katına mı çıktı? 2023 motorlu taşı vergisi! aramasını yaptı.

Motorlu taşıt vergisi ne kadar oldu? 2023 motorlu taşıt vergisi iki katına mı çıktı? 2023 motorlu taşı vergisi! merak ediliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılan değişiklik gündeme geldi. Araç sahipleri arama motorlarında Motorlu taşıt vergisi ne kadar oldu? 2023 motorlu taşıt vergisi iki katına mı çıktı? 2023 motorlu taşı vergisi! araması yapıyor.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.