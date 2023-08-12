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Motorinin ardından bir kallavi zam da benzine geliyor! Fiyat 38 lirayı aşacak

Otomobil Haberleri

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine bir zam göründü. 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş arasında artması bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzin 38 lirayı aşacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Dün motorinde gerçekleşen 1 lira 80 kuruşluk fiyat artışının ardından bu kez de benzine zam göründü.

15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 36 lira 16 kuruş, Ankara'da 36 lira 68 kuruş, İzmir'de 36 lira 79 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 38 lira 38 kuruş, Ankara'da 38 lira 88 kuruş, İzmir'de ise 39 lira 5 kuruştan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Yorumlar (3)

osman kara kara:

Avrupada benzin 60 lira bizde 38 olmuş nankörlük yapmayın :))

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haylaz_7367:

rahmetli özal hep derdi ; alışırlar alışırlar

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Teo Yüksel:

Kornacılar nasılsınız bakalım keyifler nasıl? Hadi hep birlikte korna çalmaya düüüttt düüüüttt

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500
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