Motorinin ardından bir kallavi zam da benzine geliyor
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Enerji Haberleri
İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Salı günü motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş artacak.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın şiddetlenmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 93 dolara kadar çıkmasıyla akaryakıta yeni zamlar göründü. 17 Ekim Salı günü motorine gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzinin litre fiyatı artıyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş zamlanacak.