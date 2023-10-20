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Motorinin ardından bir kallavi zam da benzine geliyor

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Salı günü motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 48 kuruş artacak.