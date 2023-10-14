İsrail-Hamas çatışmasının şiddetlenmesi akaryakıt fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varil fiyatının 91 dolara kadar yükselmesinin ardından, motorine kallavi bir zam göründü. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 14 Ekim güncel motorin fiyatları!

Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 14 Ekim güncel motorin fiyatları!

Motorine zam var mı? Sorusu, sürekli değişmekte olan akaryakıt fiyatları nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. İsrail'in karşılık vermesi ve Gazze'yi bombardıman altına almasıyla çatışmaların şiddeti bir hayli yükseldi. Yaşanan gelişmeler piyasaları da doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı 91 dolara kadar çıktı. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 14 Ekim güncel motorin fiyatları!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39 lira 62 kuruşa, Ankara'da 40 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 37 kuruşa çıkacak. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim gelmişti. 6 Ekim'de benzinin litresi 2 lira 10 kuruş, 7 Ekim'de ise 1 lira 17 kuruş ucuzlamıştı. 8 Ekim'de ise motorine 2 lira 92 kuruş indirim gelmişti. Peş peşe gelen indirimlerin ardından benzinin litresi 33-34 liralara, motorinin litresi ise 37-38 liralara gerilemişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.