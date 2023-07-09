Motorine zam var mı? Seçim sonrasında doların yükselmesiyle zam üstüne zam alan akaryakıt ürünlerine bu gece bir de KDV zammı geliyor. Akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin kararın yürürlüğe girmesiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam gelecek. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 9 Temmuz güncel motorin ve akaryakıt fiyatları!

Seçim sonrasında doların yükselmesiyle zam üstüne zam alan akaryakıt ürünlerine bu gece bir de KDV zammı geliyor. Akaryakıt ürünlerinde KDV'nin yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin kararın yürürlüğe girmesiyle bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam gelecek. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 9 Temmuz güncel motorin ve akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak.

9 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN, BENZİN, LPG FİYATLARI

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş zamlanacak. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,65 TL'ye, Ankara'da 27,13 TL'ye, İzmir'de 27,16 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,20 TL'ye, Ankara'da 25,67 TL'ye, İzmir'de 25,79 TL'ye yükselecek.