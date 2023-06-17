Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatında farklılık olacak. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 17 Haziran güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresinin fiyatı da bu doğrultuda zamlandı. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 17 Haziran güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Döviz kurundaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha göründü. 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Böylece motorinin fiyatı 24 lirayı aşacak. Bu zamla birlikte motorinin fiyatı son 12 günde 4,37 TL artmış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa, Ankara'da 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.