Akaryakıta gelen art arda indirimlerin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası Motorine zam var mı? Sorusu, vatandaşların gündeminde geldi. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 6 Mayıs Motorin fiyatları ne kadar olacak?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü.Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 6 Mayıs Motorin fiyatları ne kadar olacak?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Yapılan duyurular ile birlikte akaryakıta bir indirim daha geldi ve motorinin fiyatı önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş geriledi. Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.