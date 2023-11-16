Akaryakıta gelen indirim sevincinin ardından vatandaşlar tarafından Motorine zam var mı? Merak edildi ve araştırıldı. Bu kapsamda araç sahipleri başta olmak üzere araştırmalar devam ediyor. Peki, Motorine zam var mn ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 39 kuruşa yükseldi. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 16 Kasım güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!sım Güncel Akaryakıt Fiyatları

Motorine zam var mı? Sorusu, Akaryakıta gelen indirim sevincinin ardından gündeme gelen konular arasında yer aldı ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Brent petrol fiyatının 80-82 dolar seviyesine gerilemesi akaryakıta indirim olarak yansımış ve 14 Kasım'da motorinin litresi 1 lira 64 kuruş düşmüştü. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? İşte 16 Kasım güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

1 günlük aranın ardından motorinin litresi 1 lira 14 kuruş zamlandı. Zammın ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 37 lira 60 kuruşa, Ankara'da 38 lira 17 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 39 kuruşa yükseldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. Seçim sonrası akaryakıt fiyatları 2 katına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.