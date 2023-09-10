Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 10 Eylül güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika!

Motorine zam var mı? Sorusu, vatandaşlar tarafından dalgalanma sürerken merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? 10 Eylül güncel benzin ve akaryakıt fiyatları son dakika!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,5 TL, benzineise 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 39,5 TL'den benzinin litresi ise 37,87 TL'den satılacak. Zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da ise 40 TL'den, benzinin litresi ise 38,44 TL'den satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.