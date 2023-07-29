Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün 1 lira 45 kuruş zam gelen motorine tekrar zam gelecek mi merak ediliyor ve Motorine zam var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam geldi mi? 29 Temmuz güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorine zam var mı? Sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, salı günü benzine 2 lira, çarşamba günü ise oto gaza 24 kuruş zam gelmesinin ardından şimdi bir kez daha zam var mı merak edilmekte. Peki, Motorine zam var mı? Motorine zam geldi mi? 29 Temmuz güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere motorinin litresinin 1 lira 7 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından motorinin fiyatı İstanbul'da 36 lira 47 kuruşa, Ankara'da 36 lira 96 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 13 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.