Son günlerde yapılan zamlar ile birlikte akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyordu. Gündeme gelen yeni haberler ile birlikte Motorine zam var mı? Sorusu tekrar araştırma konusu haline geldi. Peki, Motorine zam var mı? Motorine tekrar zam gelecek mi? 20 Temmuz Motorine zam yapılacak mı? İşte 20 Temmuz güncel Motorin fiyatları!

Motorine zam var mı? Sorusu, özellikle son günlerde yapılan ÖTV zammının ardından merak ediliyor ve araştırılıyordu. Tekrar yapılacak olan bir zammın iddiaları birçok platformda yayılmasının ardından vatandaşlar tarafından Motorine zam var mı? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorine tekrar zam gelecek mi? 20 Temmuz Motorine zam yapılacak mı? İşte 20 Temmuz güncel Motorin fiyatları!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

ÖTV tutarlarının artmasıyla İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34.05 kuruş, motorin ise 32.3 kuruşa yükselmişti. Son olarak 21 Temmuz cuma günü itibariyla motorinde 1.55 kuruşluk zam bekleniyor.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 32.3 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor