Son günlerde yeni yapılan zamlar ile birlikte Motorine zam var mı? Merak ediliyor. Akaryakıta gelen birçok zam ile birlikte güncel motorin fiyat araştırmaları devam ediyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorine tekrar zam geldi mi? 21 Temmuz güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorine zam var mı? Sorusu, yeni yapılan zamlar ile birlikte gündemde yer alan konulardan bir tanesi haline geliyor. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle güncel fiyatlar sıklıkla değişiyor ve farklılık gösterebiliyor. Son günlerde, motorine yapılan zam haberleri gündemde yer almaktadır. Peki, Motorine zam var mı? Motorine tekrar zam geldi mi? 21 Temmuz güncel motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Gelen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 34 liraya dayandı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor.

21 TEMMUZ GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.