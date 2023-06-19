Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine indirim yapılırken, tekrardan motorine zam yapılıyor. 19 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak motorine zam ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Araç sahiplerini sevindiren haber dün gelmişti. Ancak motorin fiyatları tekrar değişikliğe uğradı. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 64 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 82 kuruş, Ankara'da 24 lira 24 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 35 kuruştan satılacak.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

19 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam gelecek. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 82 kuruş, Ankara'da 24 lira 24 kuruş ve İzmir'de ise 24 lira 35 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.