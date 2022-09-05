Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de akaryakıt fiyatları oluyor. Sürekli değişkenlik göstermekte olan akaryakıt fiyatları, araba sahiplerini tedirgin ediyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? 5 Eylül Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen ve duyulmaya başlanan haberler sonrasına 5 Eylül Pazartesi günü Benzine zam mı geliyor? Sorusu, birçok araç sahibi tarafından sorulmaya ve araştırılmaya başlandı. Peki, Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? 5 Eylül Motorin fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde ise 69 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

5 Eylül tarihinden sonra gelecek olan zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin ise 25 lira 16 kuruşa yükselecek.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzinli araç sahipleri sürekli değişmekte olan akaryakıt fiyatlarından sonra Benzine zam var mı? Sorusu merak ediyor. Gelen indirimlerden sonra bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR?

Bu gece gelecek olan zam ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 22 kuruşa yükselecek. Brend petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar sebebi ile akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebiliyor.