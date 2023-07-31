Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam gelecek mi? Motorine zam ne zaman gelecek?

Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam gelecek mi? Motorine zam ne zaman gelecek? araştırılıyor. Benzine gelen art arda zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir zam haberi daha geldi. Arama motorlarında ise Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam gelecek mi? Motorine zam ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...

31 temmuz benzin fiyatları;

İstanbul 36,05 TL

Ankara 36,53 TL

İzmir 36,63 TL

31 temmuz motorin fiyatları;

İstanbul 35,30 TL

Ankara 35,78 TL

İzmir 35,95 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.