Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine zam haberlerinin ardından Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yapıldı.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 9 Mayıs Salı gününden itibaren benzine 43 kuruş, motorine ise 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla beraber İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 82 kuruştan, motorinin litresi ise 18 lira 58 kuruştan satılacak.

Bu gece yarısından itibaren benzine 43 kuruş, motorine ise 66 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamların pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 82 kuruştan, motorinin litresi ise 18 lira 58 kuruştan satılacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRA 4 KURUŞTAN SATILACAK

Yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 98 kuruştan, Ankara'da 21 lira 40 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 47 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.