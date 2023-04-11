Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

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Bu gece yarısından itibaren motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine zam haberlerinin ardından Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yapıldı.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren üretim kesintisine gitme kararıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta benzine gelen zammın ardından şimdi de motorinin fiyatı 67 kuruş arttı. Motorinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 47 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 54 kuruşa çıktı.

5 Nisan'da benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 67 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 47 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 54 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.