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Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? LPG indirim var mı? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? LPG indirim var mı? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise arama motorlarında Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? LPG indirim var mı? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! araması yaptı.

Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyorBu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araba sahiplerinin gündeminde yer alan benzin, motorin fiyatları ise merak ediliyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin, benzin zam geldi mi? LPG indirim var mı? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 4 Nisan Salı gününden itibaren otogaza (LPG) 2 lira 12 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyattaki dev düşüşle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de ise 10 lira 16 kuruştan satılacak. Otogaza (LPG) gece yarısından itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim beklenirken, pompaya yansıyacak büyük indirimle birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 10 lira 13 kuruştan, Ankara'da 10 lira 9 kuruştan ve İzmir'de ise 10 lira 16 kuruştan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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