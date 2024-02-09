Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre Motorine zam var mı? Sorusu netlik kazandı. Peki, Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; motorinin litre fiyatı 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanıyor.

9 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 39,26 lira

İstanbul Anadolu Yakası Motorin fiyatı: 41,63 lira

İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 39,35 lira

İstanbul Avrupa Yakası Motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

Ankara Benzin fiyatı: 40,00 lira

Ankara Motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

İzmir Benzin fiyatı: 40,24 lira

İzmir Motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.