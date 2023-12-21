Motorine zam var mı? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi?

Akaryakıt zamları döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle sürekli değişiyor. Benzin zammı ne zaman başlıyor ve 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi sorularına yanıt aranıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine zam var mı ve benzin fiyatları ne kadar olacağı gündeme geliyor. Benzin zammı ne zaman başlıyor? 21 Aralık benzine, motorine, LPG'ye zam gelecek mi? Benzine zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıkacak.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 79 dolara çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Dün benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da motorinin fiyatı 1 lira 62 kuruş artacak.

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.