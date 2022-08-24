Araç sahiplerini yakından ilgilendiren konulardan birisi olan yakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Peki Motorine zam mı geliyor? Motorine zam gelecek mi? Benzine zam yapılacak mı?

Motorine zam mı geliyor? Sorusu, son zamanlarda duyulan duyumlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi haline geldi.Birçok araç sahibi bu gece motorine ve benzine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Motorine zam mı geliyor? Motorine zam gelecek mi? Benzine zam yapılacak mı?

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Brend petrol ve döviz kurlarından dolayı akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. 25 Ağustos Perşembe günü, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Gece yarısından itibaren güncellenecek olan fiyatlarla birlikte İstanbul'da litresi 25,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.