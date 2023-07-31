Benzine gelen art arda zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir zam haberi daha geldi. Motorine zam mı geliyor? Akaryakıta zam gelecek mi 1 Ağustos 2023?

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. Motorine zam mı geliyor?

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzine peş peşe gelen zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk artış pompaya yansımıştı. Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...

31 Temmuz benzin fiyatları;

• İstanbul 36,05 TL

• Ankara 36,53 TL

• İzmir 36,63 TL

31 Temmuz motorin fiyatları;

• İstanbul 35,30 TL

• Ankara 35,78 TL

• İzmir 35,95 TL