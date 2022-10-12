Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam yapılmış ve fiyatı İstanbul'da 30 liraya kadar dayanmıştı. Yapılan zamların ardından birçok vatandaş 12 Ekim tarihinde Motorine zam mı geliyor? Ve 12 Ekim Motorine zam var mı? Sorusunu merak ederek araştırıyor. Peki, Motorine zam mı geliyor? 12 Ekim Motorine zam var mı?

Brent petrolün Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselmesi akaryakıta zam gelmesine neden olmuştu. Bu nedenle Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam yapılmış ve fiyatı İstanbul'da 30 liraya kadar dayanmıştı. 12 Ekim tarihinde birçok vatandaş yapılan zamlar sebebi ile Motorine zam mı geliyor? Sorusunu merak ediyor ve 12 Ekim Motorine zam var mı? Şeklinde araştırma yapıyor. Peki, Motorine zam mı geliyor? 12 Ekim Motorine zam var mı?

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına gelen zamlar sonrası araç sahipleri zamlara isyan etti. Zamlar sonrası İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılmaya başladı. Bu kez Motorine bir indirim geleceği öğrenildi. Buna göre Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.