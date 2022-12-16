Motorine zam mı geldi? Benzin zamlandı mı 16 Aralık 2022? Benzine zam var mı? Güncel benzin, motorin fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Motorine zam mı geldi? Benzin zamlandı mı 16 Aralık 2022? Benzine zam var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, Motorine zam mı geldi? Benzin zamlandı mı 16 Aralık 2022? Benzine zam var mı?

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

17 Aralık Cumartesi gününden itibaren motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 18 kuruşa yükselecek.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 8 kuruş arttı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 18 lira 51 kuruşa, Ankara'da 18 lira 72 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 71 kuruşa yükseldi.

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim gelmişti. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

GÜNCEL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI!

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt 16.12.2022 10:10 | 18,48 TL

Gazyağı TL/lt 16.12.2022 10:10 | 20,86 TL

Motorin TL/lt 16.12.2022 10:10 | 21,05 TL

Motorin(Excellium) TL/lt 16.12.2022 10:10 | 21,10 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg 16.12.2022 10:10 | 16,42 TL

Fuel Oil TL/Kg 16.12.2022 10:10 | 13,90 TL