Üye Girişi
Haberler

Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar...

Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar...
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Eylül Perşembe günü motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Vatandaşlar, zamlı fiyatlarla karşı karşıya kalacaklar. Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, ekonomideki dalgalanmalar ve küresel petrol fiyatlarındaki değişimler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, benzine zam geldi mi?

26 Eylül Perşembe günü, motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılmasının beklendiği haberleri, özellikle araç sahipleri ve sürücüler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılması planlanan bu zam, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyerek vatandaşları yeni maliyetlerle karşı karşıya bırakacak. Yakıt fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve genel ekonomik durum yer alıyor. Peki, 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu?

MOTORİN ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruştan Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılması bekleniyor.

Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar...

26 EYLÜL PERŞEMBE BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruş, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri, uluslararası piyasalarda işlem gören Brent petrol fiyatlarıdır. Brent petrol, dünya genelindeki petrol ticaretinde referans alınan bir türdür. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiler. Türkiye'nin petrol ithalatı döviz cinsinden gerçekleştiği için döviz kuru, akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında kritik bir rol oynar. Dolar/TL kuru, petrolün alımında kullanılan para birimi olduğu için, dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiler. Özellikle dolardaki artış, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Ekonomi Finans Yaşam Dünya Eylül Zam Zam

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
Ümraniye'de kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı

Kadın polisi şehit eden caniye Casperlar çetesi sahip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak? 2024- 2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ne zaman başlıyor? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Masterchef 26 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });