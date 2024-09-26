Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar...

26 Eylül Perşembe günü, motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılmasının beklendiği haberleri, özellikle araç sahipleri ve sürücüler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Yapılması planlanan bu zam, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyerek vatandaşları yeni maliyetlerle karşı karşıya bırakacak. Yakıt fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve genel ekonomik durum yer alıyor. Peki, 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu?

MOTORİN ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bu gece yarısından itibaren motorine 90 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruştan Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılması bekleniyor.

26 EYLÜL PERŞEMBE BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruş, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri, uluslararası piyasalarda işlem gören Brent petrol fiyatlarıdır. Brent petrol, dünya genelindeki petrol ticaretinde referans alınan bir türdür. Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiler. Türkiye'nin petrol ithalatı döviz cinsinden gerçekleştiği için döviz kuru, akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında kritik bir rol oynar. Dolar/TL kuru, petrolün alımında kullanılan para birimi olduğu için, dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiler. Özellikle dolardaki artış, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açar.