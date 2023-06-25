Motorine zam gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? MOTORİN FİYATLARI!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine indirim yapılırken, tekrardan motorine zam yapılıyor. 19 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak motorine zam ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Araç sahiplerini sevindiren haber dün gelmişti. Ancak motorin fiyatları tekrar değişikliğe uğradı. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Dolardaki ve brent petrol değerlemelerindeki artışlar sonrasında akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.

LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

Otogaz (LPG) fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor. Dolar kurunda yaşanan artışlar ve brent petrol değerlemelerinde ki artışlar sonrasında akaryakıta zam gelmeye devam ediyor.

28 Mayıs seçimlerinden sonra motorine toplam 4,40 TL ve benzin fiyatına da toplam 3,40 TL'lik zamlar gelmişti. Dolardaki yeni yükselişlerle beraber de akaryakıt fiyatlara yeni bir zammın geleceği belirtildi. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre; 26 Haziran 2023 Pazartesi gece yarısı itibariyle LPG fiyatları 66 kuruş artacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİTAYLARI

İstanbul

Benzin: 24.04 TL

Motorin: 23.87 TL

LPG (Otogaz): 10.59 TL

Ankara

Benzin: 24.48 TL

Motorin: 24.28 TL

LPG (Otogaz): 10.77 TL

İzmir

Benzin: 24.47 TL

Motorin: 24.36 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL.