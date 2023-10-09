Motorin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. 9 Ekim tarihli güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Motorine zam gelecek mi? 9 Ekim Akaryakıta zam var mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta üst üste indirim gelen akaryakıta bu hafta zam gelecek mi merak konusu oldu. İsrail ve Filistin savaşı sonrasında akaryakıt fiyatları ne olacak araştırılmaktadır. Arama motorlarında motorine gelecek zam oranı sorgulatılıyor. Motorine zam gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Motorine zam gelecek mi? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! 9 Ekim Akaryakıta zam var mı? Detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Cuma günü 83 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı. Hafta sonu Hamas'ın İsrail'e operasyon düzenlemesi ve İsrail'inde karşılık vermesi sonucu petrol fiyatları yeni haftaya 5-6 liralık bir yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 89 doları gören brent petrol, 87 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu gelişmenin benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde zam olarak yansıması bekleniyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu. Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu. Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.