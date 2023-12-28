Motorine zam gelecek mi? Benzine zam var mı? 28-29 Aralık güncel yakıt fiyatları!

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 28-29 Aralık 2023 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor.Benzine zam var mı? 28-29 Aralık 2023 benzin ne kadar, kaç TL? GÜNCEL Benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Yeni yılla birlikte benzin ve motorine okkalı bir ÖTV zammı gelecek. 3 Ocak itibarıyla benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın ardından benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

BENZİN NE KADAR?

3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYATIK FİYATLARI NE KADAR?

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 37 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 15 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de 38 lira 3 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.