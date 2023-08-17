Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki değişimler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle motorin fiyatlarındaki artışlar gündemi meşgul ediyor. Bu bağlamda, motorine zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, Motorine zam geldi mi? Motorine ne zaman zam gelecek? İşte detaylar...

Motorine zam gelecek haberinin ardından vatandaşlar akaryakıta yapılacak zammı hesaplamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan zammın ardından motorine yapılacak zam gündeme geldi. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından güncel motorin fiyatları araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, Motorine zam geldi mi? Motorine ne zaman zam gelecek? Detaylar haberimizde...

BENZİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 55 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 24 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 33 kuruşa çıktı.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine 18 Ağustos itibaren geçerli olmak üzere 1.52 TL indirim bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.