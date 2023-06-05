Motorine zam geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 5 Haziran 2023 benzin motorin fiyatları!

Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündeme geliyor. Peki, Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 5 Haziran 2023 benzin motorin fiyatları!

Motorin ve benzine geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti. Bununla birlikte beklenen indirim, 5 Haziran 2023 günü motorine indirim gelmesi bekleniyor. Motorine indirim geldi mi ve akaryakıtta indirim var mı soruları gündemde. 5 Haziran 2023 benzin motorin fiyatları merak ediliyor. Motorine indirim geldi mi? Akaryakıtta indirim var mı? 5 Haziran 2023 benzin motorin fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bu hafta da motorine zam geliyor. Yapılması beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı yeniden 21 lira seviyelerine çıkacak.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından sırada motorin var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine gelmesi beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın 7 Haziran Çarşamba saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıkacak. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve21,27 TL'den satılacak.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.