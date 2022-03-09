Motorine zam var mı 2022? 9 Mart bu gece motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi? Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

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MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Son bir haftada 5 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin fiyatı 21 lirayı, motorinin fiyatı ise 25 lirayı aştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 79 kuruş, motorinin litresi ise 2 lira 25 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI



09.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,34 TL

Gazyağı TL/lt: 20,81 TL

Motorin TL/lt: 22,82 TL

TL/lt: 22,82 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,85 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 18,51 TL

Fuel Oil TL/Kg: 15,90 TL

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